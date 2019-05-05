Карпати — Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
27-й тур
5 травня
Карпати - Арсенал
Арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ) провів 4 гри в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 36 матчів: +10=13-13 м’ячі 41-56
На полі Карпат — 18 матчів: +6=7-6 м’ячі 21-25
В УПЛ зіграно 35 матчів: +10=13-12 м’ячі 41-54
На полі Карпат — 18 матчів: +6=7-5 м’ячі 21-23
Останній матч на полі Карпат
26.08.2018. 6-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Карпати — Арсенал-Київ — 1:2
Голи: 0:1 — П. Оріховський (28), 0:2 — С. Гринь (39), 1:2 — К. Ербес (55).
Безпрограшна серія Арсеналу-Київ у матчах з Карпатами триває УПЛ з 2011 року 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.
Гольова серія канонірів у зустрічах з "левами" триває 10 ігор - 22 м'ячі.
Цікаві факти та можливі події
Арсенал-Київ на полях суперників здобути 70-ту перемогу в УПЛ.
Безвиграшна в Чемпіонаті серія Карпат" триває 3 гри: =1-2.
75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ), 15-й - Сергій Мякушко (Карпати), 10-й — Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ).
Карпати при арбітру Олександру Омельченко в УПЛ провели один матч, програвши у нинішньому сезоні на своєму полі від Динамо (0:4),
Олександр Омельченко вперше в УПЛ виведе на поле Арсенал-Київ.
Джерело - УПЛ.