Карпати — Арсенал-Київ: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

27-й тур

5 травня

Карпати - Арсенал

Арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ) провів 4 гри в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 36 матчів: +10=13-13 м’ячі 41-56

На полі Карпат — 18 матчів: +6=7-6 м’ячі 21-25

В УПЛ зіграно 35 матчів: +10=13-12 м’ячі 41-54

На полі Карпат — 18 матчів: +6=7-5 м’ячі 21-23

Останній матч на полі Карпат

26.08.2018. 6-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Карпати — Арсенал-Київ — 1:2

Голи: 0:1 — П. Оріховський (28), 0:2 — С. Гринь (39), 1:2 — К. Ербес (55).

Безпрограшна серія Арсеналу-Київ у матчах з Карпатами триває УПЛ з 2011 року 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.

Гольова серія канонірів у зустрічах з "левами" триває 10 ігор - 22 м'ячі.

Цікаві факти та можливі події

Арсенал-Київ на полях суперників здобути 70-ту перемогу в УПЛ.

Безвиграшна в Чемпіонаті серія Карпат" триває 3 гри: =1-2.

75-й гол в УПЛ може забити Олександр Ковпак (Арсенал-Київ), 15-й - Сергій Мякушко (Карпати), 10-й — Сергій Вакуленко (Арсенал-Київ).

Карпати при арбітру Олександру Омельченко в УПЛ провели один матч, програвши у нинішньому сезоні на своєму полі від Динамо (0:4),

Олександр Омельченко вперше в УПЛ виведе на поле Арсенал-Київ.

Джерело - УПЛ.