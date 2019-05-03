Став відомий термін відновлення Касільяса після інфаркту

Голкіпер Порту Ікер Касільяс буде виписаний з лікарні в суботу 4 травня.

Про це інформує Goal.

37-річний іспанець знаходиться в хорошому стані після серцевого нападу на тренуванні драконів. Голкіперу належить відновний період протягом наступних 2-3 місяців.

Касільяс переніс гострий інфаркт міокарда. Лікарі поки не дають прогнозів про можливе повернення гравця на поле. Іспанець після хірургічного втручання подякував усім за підтримку.

Раніше повідомлялося, що Касільясу доведеться завершити кар'єру.

Джерело - Goal.