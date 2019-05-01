Касільяса госпіталізували з інфарктом

Легенда Реала, а нині голкіпер Порту, Ікер Касільяс пережив серцевий напад після тренування португальського гранда.
Про це повідомляє Marca.
37-річного голкіпера госпіталізували в лікарню для проведення обстеження. За інформацією видання, життю та здоров'ю гравця нічого не загрожує.
Про участь Ікера в найближчих матчах Порту не повідомляється.
Цього сезону Касільяс провів 31 матч у чемпіонаті Португалії, 18 з якхи були "сухими".
Нагадаємо, Мессі побив рекорд Касільяса.
Раніше легендарний голкіпер побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів.
Джерело - Футбол 24.