Касільяса госпіталізували з інфарктом

Після тренування у іспанця трапився серцевий напад

Легенда Реала, а нині голкіпер Порту, Ікер Касільяс пережив серцевий напад після тренування португальського гранда.

Про це повідомляє Marca.

37-річного голкіпера госпіталізували в лікарню для проведення обстеження. За інформацією видання, життю та здоров'ю гравця нічого не загрожує.

Про участь Ікера в найближчих матчах Порту не повідомляється.

Цього сезону Касільяс провів 31 матч у чемпіонаті Португалії, 18 з якхи були "сухими".

Нагадаємо, Мессі побив рекорд Касільяса.

Раніше легендарний голкіпер побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів.

Джерело - Футбол 24.