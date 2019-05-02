Касільясу доведеться закінчити кар'єру

Іспанець не зможе продовжити грати після інфаркту

Воротар Порту Ікер Касільяс зобов'язаний завершити кар'єру професійного футболіста після перенесеного інфаркту міокарда.

Про це повідомляє AS, посилаючись на лікаря-кардіолога Хуана Антоніо Корбалан.

"Ікер буде вести нормальне життя, але займатися спортом на професійному рівні він точно не зможе", - заявив лікар.

На даний момент стан воротаря "драконів" стабілізувався, і він готується проходити медичні тести.

Нагадаємо, Реал підтримав Касільяса. Також підтримку висловили Рафаель Надальта Андрій Шевченко.

Нещодавно Хаві оголосив про завершення кар'єри.

Джерело - ua-football.