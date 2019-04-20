Захисник Динамо Томаш Кендзьора та нападник Беньямін Вербич грали один проти одного на зборах в Іспанії. Не рідко доходило до сутичок.

Про це сам розповів польський захисник.

"Я знаю, як він грає. З ним буде цікаве протистояння, якщо ми обидва вийдемо на поле. У нас подібні характери. Ми боремося до кінця. На зборах в Іспанії тренер ставив нас грати один проти одного. Не знаю, чи була це випадковість. У нас доходило до сутичок, і з тих пір я не грав проти нього жодного разу", - сказав Кендзьора

Нагадаємо, Фенербахче зацікавився захисником Динамо.

Раніше повідомлялося, що Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт.

Джерело - FootballHub.