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Кендзьора: На зборах тренер ставив грати проти Вербича, доходило до сутичок

Сьогодні 20:14 865 0
Кендзьора: На зборах тренер ставив грати проти Вербича, доходило до сутичок

Захисник Динамо Томаш Кендзьора та нападник Беньямін Вербич грали один проти одного на зборах в Іспанії. Не рідко доходило до сутичок.

Про це сам розповів польський захисник.

"Я знаю, як він грає. З ним буде цікаве протистояння, якщо ми обидва вийдемо на поле. У нас подібні характери. Ми боремося до кінця. На зборах в Іспанії тренер ставив нас грати один проти одного. Не знаю, чи була це випадковість. У нас доходило до сутичок, і з тих пір я не грав проти нього жодного разу", - сказав Кендзьора

Нагадаємо, Фенербахче зацікавився захисником Динамо.

Раніше повідомлялося, що Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт.

Джерело - FootballHub.

#Кендзьора, #Вербич, #Динамо
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