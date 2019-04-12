Екс-гравець Шальке: У мене є інформація, що Коноплянка зіграє з Нюрнбергом

Колишній півзахисник Шальке Олаф Тон пояснив, чому в українського вінгера Євгена Коноплянки так мало ігрового часу в німецькому клубі.

Про це повідомляє sportarena.com

"Коноплянка - дуже хороший вінгер. Він просто на якомусь етапі втратив довіру тренера. У мене є інформація, що Євген зіграє сьогодні в матчі з Нюрнбергом. Сподіваюся, заб'є і повірить в себе. Він може створити різницю. Думаю, Коноплянка нам ще допоможе. У чому проблеми Шальке в нинішньому сезоні? У команді змінився тренер, було багато травмованих і склад команди з самого початку не був якісним. Але якщо обіграємо Нюрнберг, остаточно забезпечимо себе від вильоту", - сказав Олаф Тон.