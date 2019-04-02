Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція першого матчу фіналу УХЛ

Сьогодні, 2 квітня розпочинається вирішальна серія ігор Української хокейної ліги - Парі-Матч, в якій Донбас і Дніпро будуть боротися за кубок і золоті медалі сезону-2018/19.

Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд і почнеться двома іграми в Дружківці, потім перебереться на два матчі в Херсон.

Актуально: Донбас - Дніпро: анонс перших матчів фінальної серії плей-оф УХЛ

Перший матч фінальної серії плей-оф УХЛ Донбас - Дніпро відбудеться о 18:30.

Онлайн-трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.