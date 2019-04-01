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Донбас - Дніпро: анонс перших матчів фінальної серії плей-оф УХЛ

Сьогодні 16:09 139 0
Вирішальна частина чемпіонату стартує 2 і 4 квітня в Дружківці
Донбас - Дніпро: анонс перших матчів фінальної серії плей-оф УХЛ

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф, фінальна серія

2 і 4 квітня

18:30 Донбас - Дніпро, пряма трансляція - телеканал XSPORT

Уже 2 квітня в Дружківці стартує фінальна частина розіграшу чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між чинним чемпіоном України Донбасом і новоствореним херсонським Дніпром. Відзначимо, що фінал плей-оф відбудеться до чотирьох перемог однієї з команд.

До фіналу донеччани підійшли з першим місцем в регулярному чемпіонаті і впевненою перемогою в півфінальній серії над Білим Барсом з рахунком 4:1. Дніпро, у свою чергу, завершив "регулярку" на третьому місці і його шлях до фіналу лежав через чвертьфінал з Крижаними Вовками (рахунок у серії 2:0) і півфінал з Кременчуком (рахунок у серії 4:3) .

У регулярному чемпіонаті ці команди провели 8 очних поєдинків, в яких команди записали на свій рахунок по 4 перемоги. Однак загальний рахунок зустрічей Донбас залишив за собою - 21:17. А ось статистика кидків фактично рівна - 280:250 на користь донецької команди.

Найрезультативнішими для команди Сергія Вітера ставали другі і треті періоди, в яких донеччани відправили у ворота Дніпра по 8 шайб. Ще 4 голи довелося на перші періоди, а також один точний кидок в овертаймі.

У Дніпра результативними були треті періоди зустрічей - за останні 20 хвилин у воротах донеччан виявилося всього 8 шайб. За перші і другі двадцятихвилинки "щуки" відзначились по 4 рази, а також закинули одну шайбу в овертаймі.

У більшості у чинних чемпіонів результативними виявилися 4 спроби з 33 вилучень противника, що становить 12.1% реалізації. Дніпро зміг випередити донеччан і реалізував 5 з 33 шансів, заробивши 15.2% реалізації меншості противника.

Найкращим бомбардиром Донбасу в очних зустрічах з "Дніпром" став Віктор Захаров, який в 7 матчах набрав 7 (1+6) очок. Друге місце між собою побілили Олександр Костіков і Віталій Лялька з 6 балами, а трійку лідерів замикає Ілля Коренчук з 4 (2+2) очками.

У херсонського клубу найбільшу кількість разів у воротах донеччан відрізнявся захисник Кирило Білоусов, який в 8 матчах записав собі в актив 5 (2+3) очок. На другій сходинці йдуть Дмитро Пугачов, Іван Золотухін, Микита Макарицький і Кирило Бондаренко з 4 балами, а умовне третє місце зайняв Ілля Декало з 3 (3+0) очками.

Якщо говорити про воротарську позицію, то як раз-таки в фіналі плей-офф силами поміряються кращі голкіпери регулярного чемпіонату Олег Петров і Богдан Дьяченко.

На рахунку у херсонського голкіпера 11 шатаутів в сезоні і 93.1% відбитих кидків при коефіцієнті корисності 2.19. Всього в 8 матчах Олег відбив 250 кидків і пропустив 21 шайбу, одну з яких - в овертаймі.

Богдан Дьяченко, в свою чергу, заробив коефіцієнт корисності 1.99 і відбив 93,5% кидків. Таким чином голкіпер донеччан зробив 231 сейв і пропустив 17 кидків, один з яких - в додатковий час.

Відзначимо, що після старту фіналу в Дружківці третій і четвертий матчі серії пройдуть на домашній арені Дніпра в Херсоні 7 і 9 квітня о 14:00 і 18:30 відповідно. У разі потреби, п'ятий, шостий і сьомий поєдинки пройдуть 12, 15 і 18 квітня.

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Дніпро, #Донбас
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