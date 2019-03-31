Коноплянка зіграв 5 хвилин у матчі з Ганновером

Сьогодні, 31 березня, у рамках 27-го туру Бундесліги Шальке вдалося переграти Ганновер.
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка почав матч на лавці запасних. На поле українець з'явився лише на 89-й хвилині.
29-річний українець в поточному сезоні провів 19 матчів у складі Шальке, в яких забив 1 гол і зробив 2 асисти.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
27 тур
31 березня
Ганновер - Шальке 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Сердар.
Нагадаємо, Баварія втратила очки в матчі проти Фрайбурга.
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Джерело - Чемпіон.