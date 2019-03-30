Сьогодні, 30 березня, відбулися матчі 27 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
27 тур
30 березня
Боруссія Д – Вольфсбург 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 90 Пако, 2:0 – 90 Пако
Вердер – Майнц 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Рашица, 2:0 – 36 Крузе, 2:1 – 52 Квайсон, 3:1 – 63 Крузе
Фрайбург – Баварія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 3 Хелер, 1:1 – 22 Левандовскі
Фортуна – Боруссія М 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 – 6 Хеннінгс, 2:0 – 12 Штегер, 3:0 – 16 Хеннінгс, 3:1 – 83 Закарія
Нюрнберг – Аугсбург 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 52 Ісхак, 2:0 – 88 Перейра, 3:0 – 90 Левен
Нагадаємо, Моурінью може очолити Баварію.
Також, Баварія і Барселона поборються за нападника Айнтрахта.
Джерело - Чемпіон.