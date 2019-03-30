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Боруссія вирвала перемогу в Вольфсбурга, Баварія втратила очки з Фрайбургом. Резуьтати 27 туру Бундесліги

Сьогодні 18:55 285 0
Боруссія вирвала перемогу в Вольфсбурга, Баварія втратила очки з Фрайбургом. Резуьтати 27 туру Бундесліги

Сьогодні, 30 березня, відбулися матчі 27 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

27 тур

30 березня

Боруссія Д – Вольфсбург 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90 Пако, 2:0 – 90 Пако

Вердер – Майнц 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Рашица, 2:0 – 36 Крузе, 2:1 – 52 Квайсон, 3:1 – 63 Крузе

Фрайбург – Баварія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Хелер, 1:1 – 22 Левандовскі

Фортуна – Боруссія М 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 6 Хеннінгс, 2:0 – 12 Штегер, 3:0 – 16 Хеннінгс, 3:1 – 83 Закарія

Нюрнберг – Аугсбург 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Ісхак, 2:0 – 88 Перейра, 3:0 – 90 Левен

Нагадаємо, Моурінью може очолити Баварію.

Також, Баварія і Барселона поборються за нападника Айнтрахта.

Джерело - Чемпіон.

#Баварія, #Боруссія, #Бундесліга
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