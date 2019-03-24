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Ворскла має намір попрощатися з головним тренером

Сьогодні 16:52 517 0
Ворскла має намір попрощатися з головним тренером
Василь Сачко

Керівники полтавської Ворскли виявили бажання попрощатися з головним тренером полтавської команди Василем Сачко.

Про це інформує телеканал Футбол 1.

Доленосна зустріч клубного керівництва з Сачко, на якій мала вирішитися його доля, не відбулася. Більшість із членів керівництва Ворскли хоче відправити тренера у відставку, але почесний президент Костянтин Жеваго поки не схвалив це рішення.

Учора зелено-білі вперше зібралися після вихідних і тепер очікують вирішення фінансових питань і погашення наявних заборгованостей по зарплаті.

Раніше віце-президент Ворскли Олег Лисак спростував появу нового головного тренера в команді. Кандидатурою на заміну Сачко називають нинішнього наставника Шахтаря U-21 Валерія Кривенцова.

Також, була інформація, що Сачко все ж продовжить тренувати Ворсклу.

Джерело - Футбол 1.

#Сачко, #Ворскла
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