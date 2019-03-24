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22.03.2019 23:38 8384
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Сачко продовжить тренувати Ворсклу

Сьогодні 11:50 410 0
Сачко залишиться у Ворсклі
Сачко продовжить тренувати Ворсклу

Головний тренер Ворскли Василь Сачко не покине свій пост.

Про це повідомляє телеканал Футбол.

Зустріч Сачко з почесним президентом клубу Костянтином Жеваго так і не відбулася. Більшість представників керівництва клубу виступають за те, що Сачка мають звільнити, проте не мають таких повноважень. Такі питання може вирішувати тільки Жеваго. Таким чином, поки Сачко залишається на своїй посаді.

Раніше повідомлялося, що на місце Василя Сачка може прийти Валерій Кривенцов, який нині очолює Шахтар U-21.

Під керівництвом Сачка Ворскла не змогла завершити першу частину УПЛ у верхній шістці.

Тим часом у полтавському клубі спростували чутки про відставку головного тренера.

Джерело - Футбол.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Ворскла, #Сачко, #Жеваго
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