Маліновський: У Лісабоні буде дуже важко

Збірній України потрібно продемонструвати свій найкращий футбол та не програти у фізичному плані португальцям.

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Таку думку висловив півзахисник Генка Руслан Маліновський ресурсу ua-football.

"Суперник, м'яко кажучи, не подарунок. Одним словом - діючий чемпіон Європи. У збірної Португалії всі футболісти високого рівня. У Лісабоні буде важко. Важливо постаратися показати свій кращий футбол, не програти в фізичному плані, оскільки потрібно буде грати компактно. А ще в таких матчах дуже важлива реалізація", -заявив Руслан.

Нагадаємо, Коноплянка впевнений, що Україна візьме очки в матчі з Португалією.

Напередодні тренування збірної відвідало близько 2 тисяч глядачів.

Джерело - ua-football.