Баллкані перемогли Флоріану в межах кваліфікації Ліги конференцій

Клуб із Косово Баллкані здобув упевнену перемогу над мальтійською Флоріаною в межах першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2. Дублями у складі господарів відзначилися Блеарт Толяй та Сандей Адетунджі.

Ліга конференцій УЄФА – кваліфікація

2 раунд, 22 липня, 1 матч

Баллкані (Косово) – Флоріана (Мальта) 4:2 (3:2)

Голи: 0:1 – 8 Грек (пен), 1:1 – 13 Толяй, 1:2 – 25 Джа, 2:2 – 27 Адетунджі, 3:2 – 32 Толяй, 4:2 – 76 Адетунджі

Матч-відповідь запланований на 31 липня. Зауважимо, що у четвер, 24 липня, свій шлях у відбірковому етапі Ліги конференцій розпочнуть житомирське Полісся та Олександрія.

Раніше київське Динамо здобуло розгромну перемогу над мальтійською командою Хамрун Спартанс. Потенційні суперники киян у наступному раунді змагань Пафос та Маккабі Тель-Авів зіграли внічию.

Матчі відповіді в Лізі чемпіонів відбудуться 29 та 30 липня.