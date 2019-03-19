Збірна України з футболу зможе взяти очки в першому матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії.

Про це заявив Євген Коноплянка прес-службі Федерації Футболу України.

“Ми не будемо боятися Португалію. Нам треба вийти на поле й показати свій рівень гри. Ми знайшли її, вона в нас виходила в Лізі націй. Я вірю, що ми вилетимо з Лісабона із заробленими очками”, — сказав він.

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“У нас зараз усі думки про Португалію, тому забігати наперед і говорити про Сербію поки що рано. Ми з нею зустрічаємося за три місяці. Поки що у збірної України на порядку денному два інші опоненти — збірні Португалії та Люксембургу”, — сказав він.

Нагадаємо, Мораес отримав виклик до збірної України.

Напередодні тренування збірної відвідало близько 2 тисяч глядачів.

Джерело - ФФУ.