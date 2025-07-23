Інтер Маямі домовився з Атлетико про перехід півзахисника збірної Аргентини

Інтер Маямі домовився про перехід півзахисника Атлетико Мадрид та збірної Аргентини Родріго де Пауля.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Усі сторони досягли усної домовленості і залишається лише підписати офіційні документи. Мадридський клуб отримає компенсацію в розмірі 15 млн євро, а гравець підпише 4-річний контракт із командою з МЛС.

У Маямі де Пауль возз'єднається із Ліонелем Мессі, з яким вони ставали чемпіонами світу 2022 року та переможцями Кубку Америки-2021 та 2024.

🚨🇺🇸 BREAKING: Rodrigo de Paul to Inter Miami, here we go! Verbal agreement in place with all parties.



Atlético Madrid set to receive fee in the region of €15m. De Paul to sign four year deal at Inter Miami.



Formal steps to follow in the next days then deal sealed. 🇦🇷 pic.twitter.com/3C7jll0XF1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2025

Нагадаємо, що Атлетико вже підписав гравця на заміну де Паулю. Ним став опорний півзахисник Бетіса та збірної США Джонні Кардосо.

Раніше повідомлялося, що що Атлетико збирається продати Родріго Де Пауля цього літа, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт. Чинна угода розрахована до наступного літа. Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів.

У минулому сезоні Родріго Де Пауль взяв участь у 53 матчах Атлетико в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 10 результативних передач. У 2022 році хавбек у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.