Михайленко перебував у офсайді, – Шовковський пояснив епізод із скасованим голом у ворота Хамруна

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, що в епізоді зі скасованим голом Дениса Попова у ворота мальтійського Хамруна суддя зафіксував офсайд у Миколи Михайленка, який зробив блок під час стандарту.

Слова українського фахівця передає пресслужба киян.

"Якщо я правильно зрозумів, він сказав, що, перебуваючи у положенні "поза грою", Микола Михайленко зробив блок, який вплинув на дії гравців, тому цей м’яч не було зараховано. Ми не хочемо торкатися теми суддівства, але, на мою думку, є багато питань з нашого боку.

Матч-відповідь Динамо – Хамрун відбудеться за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійську команду, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.