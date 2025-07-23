Пак'яо: Якщо Мейвезер повернеться з пенсії, то проведімо бій

Легенда боксу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) готовий провести другий бій із іншою легендарною постаттю Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO).

Слова філіппінського боксера передає The Ring.

"Важко говорити про бійця, який вже пішов на пенсію. Якщо він повернеться з пенсії, то підпишемо контракт і битимемося. Давайте битимемося знову, якщо він хоче. Я не маю нічого проти, я зараз активний і не вибираю собі суперників. Я б'юся з усіма в своїй ваговій категорії", – заявив Пак'яо.

Перший бій між Мейвезером та Пак'яо відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів. Нещодавно філіппінець згадував той бій та шкодував, що поєдинки з американцем були такими нудними.

Нагадаємо, що Мейвезер заробив на тому бою 180 млн доларів, а Пак'яо – 120 млн. Поєдинок зібрав 4,6 млн платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю.

Флойд завершив свою кар'єру у 2015 році перемогою над Андре Берто, проте у 2017-му відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Мак-Грегора за правилами боксу.

Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Напередодні 46-річний Менні Пак'яо провів бій з чемпіоном світу WBC Маріо Барріосом. Старший на 12 років філіппінець чудово себе проявив. Судді вирішили, що поєдинок був нічийним.