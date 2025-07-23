Олександрія – Партизан: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
ФК Олександрія
Олександрія у межах першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє із сербським Партизаном
Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "ГКС Катовіце" в однойменному польському місті. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.
Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Для перегляду зустрічі необхідно лише зареєструватися на сайті.
Нагадаємо, що обидва поєдинки між Олександрією та Партизаном матимуть обмеження для вболівальників.
Раніше визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.