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Олександрія – Партизан: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Станіслав Лисак — 23 липня 2025, 08:22
Олександрія – Партизан: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
ФК Олександрія

Олександрія у межах першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє із сербським Партизаном

Зустріч відбудеться у четвер, 24 липня, на стадіоні "ГКС Катовіце" в однойменному польському місті. Початок поєдинку – о 20:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Для перегляду зустрічі необхідно лише зареєструватися на сайті.

Нагадаємо, що обидва поєдинки між Олександрією та Партизаном матимуть обмеження для вболівальників.

Раніше визначилися потенційні суперники Олександрії та Полісся в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.

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