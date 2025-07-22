Динамо розгромило Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо на виїзді обіграло Хамрун Спартанс з Мальти у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Столичний колектив з перших хвилин заволодів ініціативою, що втілилося у гол Владислава Ваната, який після передачі Буяльського опинився перед голкіпером та спокійно відправив м'яч у сітку воріт.

Наприкінці першого тайму подвоїв перевагу киян Денис Попов. Оборонець головою замкнув подачу зі штрафного. Однак арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Проте другий м'яч "біло-сині" все ж таки забили. На 75-й хвилині Буяльський пробив з-за меж штрафного майданчик і м'яч з рикошетом від захисника влетів у сітку воріт.

Остаточний рахунок у протистоянні встановив Назар Волошин, який замкнув простріл Шапаренка з флангу у доданий час.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, 2 раунд

22 липня

Хамрун Спартанс – Динамо Київ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Ванат, 0:2 – 76 Буяльський, 0:3 – 90+2 Волошин

Хамрун Спартанс: 1. Бонелло (к), 13. Політо (47. Ель Фаніс, 37), 27. Белічич, 2. Компрі (3. Мікаллеф, 87), 94. Камендзулі (17. Адранья, 87), 10. Мбонг, 20. Чадженович, 91. Емерсон, 25. Едер (9. Тіун, 73), 33. Шимкус, 19. Коффі (5. Шеррі, 73).

Динамо: 35. Нещерет, 18. Тимчик, 4. Попов, 32. Михавко, 44. Дубінчак – 91. Михайленко, 8. Піхальонок (10. Шапаренко, 67), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 7), 29. Буяльський (к, 6. Бражко, 79), 22. Кабаєв (99. Пономаренко, 79) 11. Ванат.

Попередження: Белічич (45+1), Шимкус (51), Мбонг (55), Едер (69) – Ванат (74).

Огляд матчу

Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.