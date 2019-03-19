Голкіпер сумує за іспанським чемпіонатом

Екс-воротар мадридського Реала Ікер Касільяс мріє повернутися в Ла-Лігу.

Слова голкіпера наводить Goal.com.

"Коли твоє ім'я пов'язується безпосередньо з лігою, то це велика відповідальність. Ла-Ліга — дуже важливий бренд, тому я хочу подякувати Хав'єру Тебаса за запрошення. Щасливий, що мені довелося раніше багато грати в Ла-Лізі. Зараз я виступаю в іншому чемпіонаті, що мене трохи засмучує. Я б хотів повернутися сюди, але сторінка з мадридським Реалом вже залишилася в минулому", - сказав Касільяс.

Раніше повідомлялося, що Касільяс — другий гравець в історії, який отримав 100 перемог в Лізі чемпіонів.

Тим часом Мессі наблизився до рекорду Касільяса в чемпіонаті.

Джерело - Sport.ua.