Легендарний голкіпер Порту побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Голкіпер Порту Ікер Касільяс вийшов на перше місце за кількістю перемог у Лізі чемпіонів після матчу з італійською Ромою (3:1) в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє Opta Sports.

Тепер у Касільяса найбільше перемог серед всіх учасників турніру. Воротар обійшов на одну перемогу форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Зірковий португалець має в активі 100 перемог, але може наздогнати екс-одноклубника вже наступного тижня, коли "Стара синьйора" прийме Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу.

101 - Iker Casillas has now won more games than any other player in the @ChampionsLeague history (Cristiano Ronaldo, 100). Myth. pic.twitter.com/A1z8FJiVUK