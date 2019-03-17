Ювентус програв Дженоа, Лаціо разгромив Парму. Результати 28 туру чемпіонату Італії

Сьогодні, 17 березня, відбулися матчі 28 туру Чемпіонату Італії.
Чемпіонат Італії, Серія А
28 тур
17 березня
Дженоа - Ювентус 2:0
Голи: 1:0 - 72 Стураро, 2:0 - 81 Пандев.
Аталанта - К'єво
Голи: 0:1 - 32 Меджоріні, 1:1 - 55 Ілічич.
Лаціо - Парма 4:1
Голи: 1:0 - 22 Марусіч, 2:0 - 26 Альберто, 3:0 - 38 Альберто, 4:0 - 44 Лучич, 4:1 - 77 Спрокаті.
Емполі - Фрозіноне 2:1
Голи: 1:0 - 20 Капуто, 2:0 Паят, 2:1 - 70 Вальцаніа
Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.
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Джерело - Чемпіон.