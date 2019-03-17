Ювентус програв Дженоа, Лаціо разгромив Парму. Результати 28 туру чемпіонату Італії

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Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
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Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
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Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25
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Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
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Лопатецька здобула третій титул в сезоні
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Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
Вчора 17:45 1288
Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
Вчора 15:52 3135
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Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:49 425
Бронзова естафета. Нервове очікування команди на фініш Валентини Семеренко
Бронзова естафета. Нервове очікування команди на фініш Валентини Семеренко Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:46 837
Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді
Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 634
Фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна
Фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 22:08 3522
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 22:05 785
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
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Про зіркову хворобу, Ракицького та Коломойського - Селезньов
Про зіркову хворобу, Ракицького та Коломойського - Селезньов Максим Буйдин
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Усик закликав уболівальників відвідати матч Динамо - Челсі
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Навички та таланти потенційного новачка Динамо
Навички та таланти потенційного новачка Динамо Максим Буйдин
14.03.2019 12:04 1767
Звірячий данк від Бембро визнаний найкращим моментом дня в НБА
Звірячий данк від Бембро визнаний найкращим моментом дня в НБА Максим Буйдин
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Ювентус програв Дженоа, Лаціо разгромив Парму. Результати 28 туру чемпіонату Італії

Сьогодні 19:55 201 0
Ювентус програв Дженоа, Лаціо разгромив Парму. Результати 28 туру чемпіонату Італії

Сьогодні, 17 березня, відбулися матчі 28 туру Чемпіонату Італії.

Чемпіонат Італії, Серія А

28 тур

17 березня

Дженоа - Ювентус 2:0

Голи: 1:0 - 72 Стураро, 2:0 - 81 Пандев.

Аталанта - К'єво

Голи: 0:1 - 32 Меджоріні, 1:1 - 55 Ілічич.

Лаціо - Парма 4:1

Голи: 1:0 - 22 Марусіч, 2:0 - 26 Альберто, 3:0 - 38 Альберто, 4:0 - 44 Лучич, 4:1 - 77 Спрокаті.

Емполі - Фрозіноне 2:1

Голи: 1:0 - 20 Капуто, 2:0 Паят, 2:1 - 70 Вальцаніа

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - Чемпіон.

#Серіа А, #Чемпіонат Італії, #Результати 28 туру
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