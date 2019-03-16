Зінченко вийшов у другому таймі

Манчестер Сіті здійснив неймовірний камбек в матчі проти Свонсі в рамках чвертьфіналу Кубку Англії.

Вже на 30-й хвилині підопічні Пепа Гвардіоли поступалися з рахунокм 2:0.

На 69-й хвилині Бернарду Сілва відіграв один гол. Через десять хвилин Нордфельдт забив у свої вибори. Сіті дотиснуло суперника і Агуеро забив на 89-й хвилині.

Кубок Англії

Чвертьфінал

16 березня

Свонсі - Манчестер Сіті 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Граймс(П), 2:0 - 29 Целіна, 2:1 - 69 Сілва, 2:2 - 78 автогол Нордфельдт, 2:3 - 89 Агуеро

Нагадаємо, Зінченку запропонували покращений контракт.

Також, Сіті зіграє з Тоттенгемом в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.