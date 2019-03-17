Попри це його клуб здобув розгромну перемогу

Українського захисника Хайдука Олександра Сватка вилучили у матчі 25-го туру чемпіонату Хорватії з Рудешем.

24-річний футболіст вийшов на поле в стартовому складі. На 88-й хвилині Сваток отримав першу жовту картку, а через дві хвилини — другу.

Попри видалення, Хайдук розгромно виграв домашній матч - 3:0.

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Чемпіонат Хорватії

25 тур

16 березня

Хайдук — Рудеш 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Какташ, 2:0 - 80 да Сілва, 3:0 - 90+1 Какташ.

Це була третя гра українця в Хайдуку, результативними діями він поки не відзначився.

Нагадаємо, Селін забив гол за МТК в чемпіонаті Угорщини. А в Харатіна відібрали асист.

Джерело - Чемпіон.