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Гол Селіна не допоміг МТК переграти Академію Пушкаша

Сьогодні 14:27 222 0
Захисник зрівняв рахунок у першому таймі
Гол Селіна не допоміг МТК переграти Академію Пушкаша

Український захисник клубу МТК Євген Селін відзначився голом у матчі 25-го туру чемпіонату Угорщини з клубом Академія Пушкаша.

30-річний гравець забив свій дебютний м'яч за клуб на 28-й хвилині, коли його команда поступалася 0:1. Після цього МТК вийшов вперед, але на старті другого тайму суперник зрівняв рахунок.

Селін покинув поле на 74-й хвилині, пішовши на заміну. А на першій компенсованій хвилині Академія Пушкаша забила переможний м'яч.

До цього Селін провів у складі МТК 20 матчів, в яких голами не відзначався.

Чемпіонат Угорщини

25 тур

16 березня

Академія Пушкаша - МТК 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Варга, 1:1 - 28 Селін, 1:2 - 35 Торгелле, 2:2 - 48 Нодь, 3:2 - 90+1 Тамас

Нещодавно Петряк допоміг Ференцварошу переграти МТК.

А Селін ще 2018 року віддавав три асисти та ставав найкращим гравцем матчу.

Джерело - Чемпіон.

#Чемпіонат Угорщини, #МТК, #Академія Пушкаша, #Селін, #гол
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