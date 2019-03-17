Захисник зрівняв рахунок у першому таймі

Український захисник клубу МТК Євген Селін відзначився голом у матчі 25-го туру чемпіонату Угорщини з клубом Академія Пушкаша.

30-річний гравець забив свій дебютний м'яч за клуб на 28-й хвилині, коли його команда поступалася 0:1. Після цього МТК вийшов вперед, але на старті другого тайму суперник зрівняв рахунок.

Селін покинув поле на 74-й хвилині, пішовши на заміну. А на першій компенсованій хвилині Академія Пушкаша забила переможний м'яч.

До цього Селін провів у складі МТК 20 матчів, в яких голами не відзначався.

Чемпіонат Угорщини

25 тур

16 березня

Академія Пушкаша - МТК 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 4 Варга, 1:1 - 28 Селін, 1:2 - 35 Торгелле, 2:2 - 48 Нодь, 3:2 - 90+1 Тамас

Нещодавно Петряк допоміг Ференцварошу переграти МТК.

А Селін ще 2018 року віддавав три асисти та ставав найкращим гравцем матчу.

Джерело - Чемпіон.