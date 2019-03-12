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Перес: Найкращий тренер світу повернувся в Реал

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Президент Реала у захваті від повернення Зінедіна Зідана
Перес: Найкращий тренер світу повернувся в Реал

Президент Реала Флорентіно Перес емоційно відреагував на повернення Зінедіна Зідана на пост головного тренера команди.

Його слова наводить Дермот Корріган на власній сторінці в Twitter.

"У нас прекрасний склад, але ми не досягли того, чого очікували після багаторічних перемог. Ми повинні почати працювати зараз в пошуку нової славної ери, відновити наш максимальний рівень. Тому ми вітаємо Зінедіна Зідана. Коли ми запропонували йому повернутися додому п'ять днів тому, він показав свою відданість. Найкращий тренер світу повернувся в Реал, і всі вболівальники пишаються, що Зідан з нами. Він являє велич клубу", - заявив Перес.

Нагадаємо, Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери.

Тим часом Соларі попрощався з гравцями Реала.

Джерело - Чемпіон.

#Зідан, #Реал, #Ла-Ліга, #Перес
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