Президент Реала Флорентіно Перес емоційно відреагував на повернення Зінедіна Зідана на пост головного тренера команди.

Його слова наводить Дермот Корріган на власній сторінці в Twitter.

Florentino: "The best coach in the world is returning to Real Madrid, and all madridistas are proud to have you back. You represent the greatness of this club."