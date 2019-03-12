Президент Реала Флорентіно Перес емоційно відреагував на повернення Зінедіна Зідана на пост головного тренера команди.
Його слова наводить Дермот Корріган на власній сторінці в Twitter.
"У нас прекрасний склад, але ми не досягли того, чого очікували після багаторічних перемог. Ми повинні почати працювати зараз в пошуку нової славної ери, відновити наш максимальний рівень. Тому ми вітаємо Зінедіна Зідана. Коли ми запропонували йому повернутися додому п'ять днів тому, він показав свою відданість. Найкращий тренер світу повернувся в Реал, і всі вболівальники пишаються, що Зідан з нами. Він являє велич клубу", - заявив Перес.
Florentino: "The best coach in the world is returning to Real Madrid, and all madridistas are proud to have you back. You represent the greatness of this club."— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 11 березня 2019 р.
Нагадаємо, Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери.
Тим часом Соларі попрощався з гравцями Реала.
Джерело - Чемпіон.