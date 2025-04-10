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Збірна Норвегії визначилася зі складом на наступний сезон

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 16:43
Збірна Норвегії визначилася зі складом на наступний сезон
Стурла Холм Легрейд
NSSF

Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом команди на наступний, олімпійський сезон-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба Норвезького союзу біатлоністів.

Склад збірної Норвегії на сезон-2025/26:

Чоловіки: Стурла Легрейд, Йоганнес Дале-Шевдаль, Ветле Шостад Крістіансен, Ендре Стрьомсгейм, Вербьорн Сьорум, Мартін Ульдаль.

Тренери: Егіл Крістіансен і Зігфрід Мазе.

Жінки: Інгрід Тандреволд, Рагнхільд Фемстейневік, Юні Арнекляйв, Іда Лієн, Марен Кіркейде, Марте Крокстад Йохансен.

Тренери: Патрік Обереггер і Сверре Хубер Кос.

Саме у такому складі збірна Норвегії тренуватиметься в процесі підготовки до нового сезону. Зазначимо, що увійшов до складу Ветле Шостад Крістіансен, який у минулому сезоні висловлював обурення своєю відсутністю на Кубку світу.

збірна Норвегії з біатлону

збірна Норвегії з біатлону

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