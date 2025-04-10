Збірна Норвегії визначилася зі складом на наступний сезон
Тренерський штаб збірної Норвегії з біатлону визначився зі складом команди на наступний, олімпійський сезон-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба Норвезького союзу біатлоністів.
Склад збірної Норвегії на сезон-2025/26:
Чоловіки: Стурла Легрейд, Йоганнес Дале-Шевдаль, Ветле Шостад Крістіансен, Ендре Стрьомсгейм, Вербьорн Сьорум, Мартін Ульдаль.
Тренери: Егіл Крістіансен і Зігфрід Мазе.
Жінки: Інгрід Тандреволд, Рагнхільд Фемстейневік, Юні Арнекляйв, Іда Лієн, Марен Кіркейде, Марте Крокстад Йохансен.
Тренери: Патрік Обереггер і Сверре Хубер Кос.
Саме у такому складі збірна Норвегії тренуватиметься в процесі підготовки до нового сезону. Зазначимо, що увійшов до складу Ветле Шостад Крістіансен, який у минулому сезоні висловлював обурення своєю відсутністю на Кубку світу.