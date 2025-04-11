Тренера збірної України визнали найкращим у Європі

Головний тренер збірної України з жіночої боротьби Володимир Яременко був визнаний найкращим тренером Європи 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України.

У 2024 році Яременко в ролі асистента головного тренера збірної України Володимира Євнова привів до другої поспіль олімпійської медалі свою вихованку Ірину Коляденко, яка на Іграх у Парижі завоювала срібло. Наприкінці минулого року Яременка призначили головним тренером збірної України.

В даний момент у Братиславі (Словаччина) триває чемпіонат Європи 2025 року з боротьби, в якому успішно виступають підопічні Яременка. Вчора, 10 квітня, Анастасія Алпєєва завоювала золото у ваговій категорії до 76 кг.