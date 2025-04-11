Ініціатива президента: матч Кубку України Полісся – Шахтар транслюватимуть безкоштовно
Директор Полісся з маркетингу Олександр Денисов заявив, що житомирський клуб готовий організувати безкоштовну трансляцію півфінального матчу Кубку України проти Шахтаря для вболівальників з усього світу.
Слова функціонера наводить пресслужба "вовків".
"Оскільки Полісся приймає Шахтар в Житомирі у півфіналі Кубка України, то саме нам належать телевізійні права на цю гру. І це чудова нагода зробити приємний сюрприз для всіх українських вболівальників.
Президент клубу Геннадій Буткевич ініціював рішення, що Полісся власним коштом виготовить високоякісну телевізійну трансляцію і забезпечить студію з обговоренням гри до, в перерві та після матчу. Цю трансляцію можна буде подивитись у вільному доступі на YouTube-каналі Полісся.
Клуб, володіючи всесвітніми правами, зробить можливим перегляд матчу усім вболівальникам з будь-якої точки світу. Іншими словами Полісся, а саме президент, хоче зробити подарунок усім вболівальникам в Україні та в усьому світі", – розповів Денисов.
Нагадаємо, матч між "гірниками" та Поліссям відбудеться 23 квітня о 18:00 за київським часом.
В іншому півфінальному матчі київське Динамо у Львові зіграє проти Буковини – стартовий свисток заплановано на 16:00.
Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив дату та місце проведення фіналу Кубку України сезону-2024/25. Фінальний поєдинок запланований на 14 травня на "Центральному стадіоні" міста Житомир.