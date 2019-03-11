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Соларі попрощався з гравцями Реала

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Соларі попрощався з гравцями Реала

Сантьяго Соларі попрощався з футболістами Реала на тренувальній базі Вальдебебас.

Про це повідомляє Marca.

Аргентинець очолював королівський клуб з листопада 2018 року після звільнення Юлена Лопетегі, але не зміг втримати Реал в чемпіонській гонці в Ла-Лізі, вилетів з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Старим-новим головним тренером мадридського клубу став Зінедін Зідан, який подавав у відставку минулого літа після 3 перемог у Лізі чемпіонів поспіль.

Нагадаємо, Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери.

Джерело - Чемпіон.

#Соларі, #Зідан, #Реал
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