Соларі попрощався з гравцями Реала

Сантьяго Соларі попрощався з футболістами Реала на тренувальній базі Вальдебебас.
Про це повідомляє Marca.
Аргентинець очолював королівський клуб з листопада 2018 року після звільнення Юлена Лопетегі, але не зміг втримати Реал в чемпіонській гонці в Ла-Лізі, вилетів з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.
Старим-новим головним тренером мадридського клубу став Зінедін Зідан, який подавав у відставку минулого літа після 3 перемог у Лізі чемпіонів поспіль.
Нагадаємо, Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери.
Джерело - Чемпіон.