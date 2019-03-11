Соларі попрощався з гравцями Реала

Тепер вершкових тренуватиме Зідан

Сантьяго Соларі попрощався з футболістами Реала на тренувальній базі Вальдебебас.

Про це повідомляє Marca.

Аргентинець очолював королівський клуб з листопада 2018 року після звільнення Юлена Лопетегі, але не зміг втримати Реал в чемпіонській гонці в Ла-Лізі, вилетів з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Старим-новим головним тренером мадридського клубу став Зінедін Зідан, який подавав у відставку минулого літа після 3 перемог у Лізі чемпіонів поспіль.

Нагадаємо, Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери.

Джерело - Чемпіон.