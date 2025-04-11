Полісся-2 розгромило Вільхівці, Чернігів у меншості переграв Локомотив у 13 турі Другої ліги

Сьогодні, 11 квітня, відбулась низка матчів в межах Другої ліги України з футболу.

У першому поєдинку Тростянець та резервна команда Олександрії не змогли виявити переможця, забивши по голу у ворота одне одного.

Полісся-2 впевнено розгромило Вільхівці та наблизилось до лідерів чемпіонату. У ще одному матчі Чернігів, який дві третини матчу грав у меншості, впевнено переграв київський Локомотив.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

13 тур, 11 квітня

Тростянець – Олександрія-2 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Сергійчук, 51, 1:1 – Тишинінов, 60 (автогол)

Полісся-2 – Вільхівці 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Брістрич, 15, 2:0 – Караман, 71, 3:0 – Панчишин, 77

Локомотив Київ – Чернігів 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Койдан, 60, 0:2 – Шушко, 63, 0:3 – Новиков, 79

Видалення: Романченко, 32 (Чернігів)

Зазначимо, що напередодні завершився матч 3 туру другого етапу Першої ліги між Прикарпаттям та Вікторією, в якому команди розписали нічию.