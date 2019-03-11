Соларі відправлений у відставку

Француз Зінедін Зідан повертається на пост головного тренера Реала.

Про це офіційно проінформував мадридський клуб.

На цій посаді він змінив аргентинця Сантьяго Соларі, який відправлений у відставку у зв'язку з незадовільними результатами команди.

Новий контракт Зінедіна Зідана розрахований на 3,5 роки і закінчується 30 червня 2022 року.

46-річний Зідан, принісши клубу третій поспіль трофей Ліги чемпіонів, покинув Реал влітку 2018 року і відтоді перебував без роботи.

Нагадаємо, Ювентус запропонував контракт Зідану.

Раніше повідомлялося, що Зідан не повернеться в Реал

Джерело - Чемпіон.