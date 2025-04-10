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Польща вийшла вперед у матчі суперниць збірної України в кваліфікації КБДК

Станіслав Матусевич — 10 квітня 2025, 18:54
Польща вийшла вперед у матчі суперниць збірної України в кваліфікації КБДК
Катажина Кава
WTA

Польська тенісистка Катажина Кава (156) обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96) у першій грі матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг групи Е у польському Радомі.

У поєдинку між другими ракетками своїх країн Кава за 2 години 10 хвилин здобула перемогу з рахунком 5:7, 6:4, 6:2.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг
Радом, Польща, грунт (зал)
Кваліфікація, група Е, 10 квітня
Польща Швейцарія 1:0

Катажина Кава (Польща) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 5:7, 6:4, 6:2

Сьогодні відбудуться ще дві гри у протистоянні Польща Швейцарія. Спочатку зустрінуться лідерки своїх збірних: полька Магда Лінетт (30) та швейцарка Вікторія Голубич (93). Після цього пройде парний поєдинок.

Для сумарної перемоги в матчі необхідно виграти дві зустрічі з трьох.

Разом із командами Польщі та Швейцарії у групі Е знаходиться збірна України. Проти польок українки зіграють 11 квітня, зі швейцарками наступного дня.

Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри у Польщі.

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