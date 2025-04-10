Польща вийшла вперед у матчі суперниць збірної України в кваліфікації КБДК
Польська тенісистка Катажина Кава (156) обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96) у першій грі матчу кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг групи Е у польському Радомі.
У поєдинку між другими ракетками своїх країн Кава за 2 години 10 хвилин здобула перемогу з рахунком 5:7, 6:4, 6:2.
Польща – Швейцарія 1:0
Катажина Кава (Польща) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 5:7, 6:4, 6:2
Сьогодні відбудуться ще дві гри у протистоянні Польща – Швейцарія. Спочатку зустрінуться лідерки своїх збірних: полька Магда Лінетт (30) та швейцарка Вікторія Голубич (93). Після цього пройде парний поєдинок.
Для сумарної перемоги в матчі необхідно виграти дві зустрічі з трьох.
Разом із командами Польщі та Швейцарії у групі Е знаходиться збірна України. Проти польок українки зіграють 11 квітня, зі швейцарками – наступного дня.
Нагадаємо, раніше визначилася заявка жіночої збірної України на ігри у Польщі.