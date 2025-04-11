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Мошинська виграла срібло Кубку світу з синхронного плавання

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 14:52
Мошинська виграла срібло Кубку світу з синхронного плавання
Дар'я Мошинська
НОК України

Дар'я Мошинська посіла друге місце на Кубку світу з синхронного плавання, який відбувається у єгипетському Сома-Бей.

За свій виступ у технічній програмі солісток 17-річна українка набрала 234.3666 бали та поступилась лише німкені Кларі Блеєр. Це перша медаль в кар'єрі Мошинської та дебютна для збірної України у 2025 році.

Наразі найвищими досягненнями українки є золоті нагороди чемпіонату світу 2022 року в довільній програмі комбінації та гайлайті.

Раніше Мошинська разом зі Шмоніною завоювала золото на чемпіонаті світу серед юніорів у довільній програмі.

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