Мошинська виграла срібло Кубку світу з синхронного плавання

Дар'я Мошинська посіла друге місце на Кубку світу з синхронного плавання, який відбувається у єгипетському Сома-Бей.

За свій виступ у технічній програмі солісток 17-річна українка набрала 234.3666 бали та поступилась лише німкені Кларі Блеєр. Це перша медаль в кар'єрі Мошинської та дебютна для збірної України у 2025 році.

Наразі найвищими досягненнями українки є золоті нагороди чемпіонату світу 2022 року в довільній програмі комбінації та гайлайті.

Раніше Мошинська разом зі Шмоніною завоювала золото на чемпіонаті світу серед юніорів у довільній програмі.