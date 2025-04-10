Усик звернувся до WBO з проханням відтермінувати захист титулу проти Паркера

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (23-0; 14 КО) звернувся до WBO з проханням відтермінувати обов’язковий захист титулу в бою проти новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), щоб провести поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про наявність такої петиції в коментарі Sky Sport повідомив президент WBO Густаво Олів'єрі.

"Чемпіонський комітет отримав петицію про розгляд бою Усик – Дюбуа для об'єднання титулів у надважкій вазі. Тому пізніше ми публічно оголосимо наше офіційне рішення по цим питанням, включаючи обов'язковий статус Джозефа Паркера, якщо це буде актуально", – повідомив президент WBO Густаво Олів'єрі.

У разі позитивного рішення від WBO для організації бою Усик – Дюбуа треба дочекатися також рішення IBF щодо обов’язкового захисту титулу Даніеля в бою проти Дерека Чісори.

Нагадаємо, боксерська організація зобов'язала українця провести бій проти Паркера та надала сторонам 30 днів на підписання контракту.

Це стало можливим після того, як новозеландець нокаутував Мартіна Баколе і став обов'язковим претендентом на титул.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.