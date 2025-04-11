Визначилася заявка збірних України та Польщі на матч кваліфікації КБДК

Стала відома заявка збірних команд України та Польщі на матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться у п'ятницю, 11 квітня.

О 16:00 за київським часом на корт вийдуть другі ракетки збірних, Марта Костюк (25) та Катажина Кава (156).

Потім зіграють перші номери команд, Еліна Світоліна (18) та Мая Хвалінська (121).

Завершувати програму матчевої зустрічі будуть пари. Людмила та Надія Кіченок боротимуться проти Мартіни Кубки та Маї Хвалінської.

The World Cup of Tennis – Кубок Біллі Джин Кінг

Радом, Польща, грунт (зал)

Кваліфікація, група Е, 11 квітня

Україна – Польща

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща)

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща)

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка/Мая Хвалінська (Польща)

Звертає на себе увагу відсутність найкращої у цьому складі польської тенісистки Магди Лінетт (30). Досвідчена 33-річна спортсменка захворіла і зіграти проти українок не зможе.

Разом із командами України та Польщі у групі Е знаходиться збірна Швейцарії. Проти швейцарок українки зіграють 12 квітня. У фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг виходить лише переможець групи.

Нагадаємо, що напередодні збірна Польщі розгромила команду Швейцарії з рахунком 3:0 у стартовому матчі групи Е.