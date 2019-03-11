Реал виділить Зідану 300 млн на трансфери

Перша ціль - Канте

Керівництво Реала виділить 300 мільйонів фунтів стерлінгів на трансфери Зінадіну Зідану.

Про це повідомляє The Independent.

Саме це зіграло ключову роль в тому, що француз погодився повернутися в клуб. А також зарплата в розмірі 16 мільйонів євро на рік при контракті до 2022 року.

Згідно з даними журналіста Ніколо Широ першою стратегічною метою Зідана стане перехід з Челсі півзахисника Нгола Канте, якого Transfermarkt оцінює в 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Зідан знову очолив мадридський Реал.

Також, Контракт Зідану пропонував і Ювентус.

Джерело - Чемпіон.