Він його нокаутував: Мікел – про бійку Шевченка з одноклубником у Челсі

Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікел розповів про конфлікти між футболістами за час його кар'єри. Зокрема пригадав бійку за участі Андрія Шевченка.

Про це Мікел розповів у подкасті High Performance Podcast.

В українського нападника стався конфлікт з ізраїльським захисником Талем Бен-Хаїмом.

"Було так багато бійок. Я пам’ятаю одну за участю Таля Бен-Хаїма й Андрія Шевченка. Здається, Бен-Хаїм був по-справжньому нокаутований. Шевченко був одним із тих, хто ніколи не говорив, від нього жодного слова не було чути. А це просто показує його бойовий дух", – сказав Мікел.

Нагадаємо, напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА.