Реал встановив рекорд за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Мадридський Реал став першим клубом, який зіграв 500 матчів в межах Ліги чемпіонів/КЄЧ.
Про це повідомляє The Athletic.
Ювілейним став матч проти мадридського Атлетико, який команда виграла з рахунком 2:1. Загалом на рахунку "вершкових" 302 перемоги, 85 нічиїх та 113 поразок на турнірі.
Загалом серед країн у рейтингу лідирують представники саме Іспанії – 1400 матчів. Українські команди зіграли у Лізі чемпіонів 327 поєдинків і обійшли за цим показником Росію – 318.
Найменше представництво у ЛЧ має Північна Македонія – лише два матчі – у сезоні-2009/10 ФК Македонія програв два матчі другого кваліфікаційного раунду білоруському БАТЕ з однаковим рахунком 0:2.
Зазначимо, що напередодні мадридський Реал програв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Арсеналу 0:3. Автора дублю у ворота Куртуа Деклана Райса визнано найкращим гравцем тижня на турнірі.
Друга гра протистояння між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".
Воротар Реала Тібо Куртуа взяв на себе провину в розгромній поразці своєї команди від Арсенала.