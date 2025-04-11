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Реал встановив рекорд за кількістю матчів у Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 15:20
Реал встановив рекорд за кількістю матчів у Лізі чемпіонів
Карло Анчелотті
Getty images

Мадридський Реал став першим клубом, який зіграв 500 матчів в межах Ліги чемпіонів/КЄЧ.

Про це повідомляє The Athletic.

Ювілейним став матч проти мадридського Атлетико, який команда виграла з рахунком 2:1. Загалом на рахунку "вершкових" 302 перемоги, 85 нічиїх та 113 поразок на турнірі.

Загалом серед країн у рейтингу лідирують представники саме Іспанії – 1400 матчів. Українські команди зіграли у Лізі чемпіонів 327 поєдинків і обійшли за цим показником Росію – 318.

Найменше представництво у ЛЧ має Північна Македонія – лише два матчі – у сезоні-2009/10 ФК Македонія програв два матчі другого кваліфікаційного раунду білоруському БАТЕ з однаковим рахунком 0:2.

Зазначимо, що напередодні мадридський Реал програв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Арсеналу 0:3. Автора дублю у ворота Куртуа Деклана Райса визнано найкращим гравцем тижня на турнірі.

Друга гра протистояння між Реалом та Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".

Воротар Реала Тібо Куртуа взяв на себе провину в розгромній поразці своєї команди від Арсенала.

Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

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