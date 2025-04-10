УАФ оприлюднила календар матчів збірної України, які вона проведе у 2025 році

Збірній України з футболу в 2025 році залишилося провести ще вісім матчів.

Календар оприлюднила Українська асоціація футболу.

Так, уже підтверджено, що в червні команда Сергія Реброва вперше в історії зіграє в Канаді, де візьме участь у турнірі Canadian Shield.

Товариські зустрічі з канадцями та новозеландцями тренерський штаб розглядатиме як етап підготовки до відбору чемпіонату світу 2026 року.

Ці матчі відбудуться вже восени, коли збірна України боротиметься за путівку на мундіаль із Францією, Азербайджаном та Ісландією.

Напередодні підопічні Сергія Реброва провели два матчі проти збірної Бельгії у плейоф Ліги націй.

У першому поєдинку збірна України здобула сенсаційну перемогу з рахунком 3:1, однак у матчі-відповіді "червоні дияволи" взяли реванш та з розгромом перемогли в протистоянні.