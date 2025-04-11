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Вікторія зіграла внічию з Прикарпаттям у Першій лізі

Олег Дідух — 11 квітня 2025, 15:06
Вікторія зіграла внічию з Прикарпаттям у Першій лізі
ФК Прикарпаття

У п’ятницю, 11 квітня, відбувся матч 3 туру другого етапу Першої ліги сезону-2024/25, в якому Вікторія зіграла внічию 1:1 із Прикарпаттям. Обидва голи в матчі були забиті в перші 20 хвилин поєдинку.

Вікторія продовжує лідирувати в Групі вибування Першої ліги з 25 очками в 18 матчах. Прикарпаття набрало 18 балів у 17 поєдинках і посідає наразі 5 місце, лише за додатковими показниками випереджаючи запорізький Металург, який знаходиться у зоні перехідних матчів.

Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування
3 тур, 11 квітня

Вікторія – Прикарпаття – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Новотрясов, 1:1 – 17 Хома

Також 11 квітня відбудеться 1 матч у чемпіонській групі – СК Полтава прийме Епіцентр. Цей поєдинок розпочався о 14:00 за київським часом.

Минулої неділі Металіст у харківському дербі обіграв Металіст 1925.

Вікторія Чемпіонат України, Перша ліга Прикарпаття

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