Гравця Аякса визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Півзахисник Аякса Душан Тадич став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала гравець забив гол і зробив дві результативні передачі.

🗣️ "It's probably the best game of football I've ever played."#UCL Player of the Week = Dušan Tadić after THAT Bernabéu masterclass 👏👏👏 #UCL @AFCAjax pic.twitter.com/Bn1nq9DAwb