Мій профіль

Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді

Сьогодні 14:27 993
Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України
Сьогодні 16:05 655
Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі
Сьогодні 15:06 1069
Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ
Сьогодні 14:59 538
Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:54 2016 3
Вілліан забив розкішний штрафний у ворота Динамо
Вчора 23:50 1595
Челсі -Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:50 11305 2
Динамо поступається Челсі після першого тайму. Гол Педро
Вчора 23:05 520
Буяльський, Русин і Сидорчук зіграють проти Челсі
Вчора 20:57 8435
Чотири українки вийдуть на спринт Чемпіонату світу
Вчора 20:35 1342
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:23 Футбол Партнера Зінченка визнали найкращим гравцем місяця в АПЛ 15
18:11 Футбол Раньєрі очолив Рому 219
17:47 Теніс Світоліна зіграє проти американки Кенін. Розклад ігрового дня українок на Індіан-Веллсі 534
17:33 Навколо спорту Футболісти данського клубу вийдуть на поле у футболках з іменами відомих жінок 532
17:09 Футбол Гравця Аякса визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів 407
16:51 Баскетбол Данк Адетокунбо став найкращим моментом дня НБА 444
16:30 Футбол Легендарний тренер Арсенала отримає посаду в ФІФА 547
16:23 Футбол Юним українським футболістом цікавитьcя Баварія 776
16:20 Блог Про поразку Динамо та скандал у Карпатах - ТаТоТаке 776
16:10 Футбол Ракицький подарував перемогу Вільярреалу, Челсі познущався з Динамо. Відеоогляд матчів Ліги Європи 1681
16:05 Футбол Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України 655
15:45 Футбол Російський журналіст: Хіба Ракицький тягне на рівень збірної України? 1704 1
15:31 Навколо спорту Ворскла подарує всім жінкам квитки на матч УПЛ проти Десни 208
15:06 Бокс Український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі 1069
14:59 Футбол Челсі розгромив Динамо, Славія піднесла сюрприз Севільї. Результати матчів 1/8 ЛЄ 538
14:52 Блог Компанія Barbie зробила іграшкову першу ракетку світу 548
14:27 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція спринтерсткої гонки в Естерсунді 993
14:16 Футбол Левченко: Невже ці муки подобаються тренерам Динамо? 1334 1
14:00 Навколо спорту Какие игры на деньги предпочитают известные спортсмены 171
13:55 Теніс Чарівна Цуренко відсвяткувала Міжнародний жіночий день в Індіан-Веллсі 676
13:49 Футбол Іско вибачився перед Реалом за відмову їхати на матч з Аяксом 551 1
13:24 Футбол Сидорчук став найкориснішим гравцем Динамо в матчі з Челсі 643 2
12:51 Теніс Калініна може виступити в кваліфікації турніру в Майамі 763
12:31 Блог Злий геній для Динамо. Вілліан забив два однакових голи з різницею у чотири роки 857
12:29 Навколо спорту Люди в чорному: Беленюк та Зібров привітали прекрасних дам 289

Гравця Аякса визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:09 407 0
Тадич заслужив це визнання
Гравця Аякса визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Півзахисник Аякса Душан Тадич став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала гравець забив гол і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, Аякс впевнено обіграв Реал на Сантьяго Бернабеу і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Аякс, #Ліга чемпіонів
Коментарі ()