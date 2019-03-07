Назвали претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

Прес-служба УЄФА оголосила своїх претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів 2018/19.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
За почесне звання змагатимуться:
- Душан Тадич (Аякс),
- Уго Льоріс (Тоттенгем),
- Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
- Мусса Марега (Порту).
✨ Who's your star man? ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 березня 2019 р.
⭐️ Tadić
⭐️ Lloris
⭐️ Lukaku
⭐️ Marega #UCL #POTW
Переможець буде визначений шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.
Нагадаємо, Нагадаємо, Порту здолало Рому та вийшло у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
Також, Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ.
Джерело - Чемпіон.