Назвали претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів

По одному з кожної команди - тріумфатора

Прес-служба УЄФА оголосила своїх претендентів на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів 2018/19.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За почесне звання змагатимуться:

Душан Тадич (Аякс),

Уго Льоріс (Тоттенгем),

Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)

Мусса Марега (Порту).

Переможець буде визначений шляхом голосування на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, Нагадаємо, Порту здолало Рому та вийшло у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Також, Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек у грі з ПСЖ.

Джерело - Чемпіон.