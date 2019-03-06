Реал - Аякс 1:4. Відеоогляд матчу

Аякс впевнено переміг Реал на Сантьяго Бернабеу в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів та вийшов до наступної стадії турніру.
Підопічні Еріка тен Хага вже в першому таймі мали комфортну перевагу в два м'ячі.
У середині другої половини гри амстердамці забили третій гол.
Досить швидко Марко Асенсіо відіграв один гол, однак буквально за дві хвилини Лассе Шене забив неймовірний гол зі штрафного та поставив крапку у матчі.
За лічені хвилини до завершення матчу Начо заробив червону картку та покинув поле.
Ліга чемпіонів УЄФА
1/8 фіналу, другий матч
5 березня
Реал Мадрид - Аякс 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Зієх, 0:2 - 18 Нереш, 0:3 - 62 Тадич, 1:3 - 70 Асенсіо, 1:4 - 72 Шене.
Червона картка: 93 Начо
Нагадаємо, Моурінью готовий очолити Реал.
Також, Неймар зробив інтригуючу заяву про перехід в Реал
Джерело - Чемпіон.