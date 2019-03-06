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Реал - Аякс 1:4. Відеоогляд матчу

Сьогодні 08:10 187 0
Аякс розгромив Реал та вибив мадридців з Ліги чемпіонів
Реал - Аякс 1:4. Відеоогляд матчу

Аякс впевнено переміг Реал на Сантьяго Бернабеу в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів та вийшов до наступної стадії турніру.

Підопічні Еріка тен Хага вже в першому таймі мали комфортну перевагу в два м'ячі.

У середині другої половини гри амстердамці забили третій гол.

Досить швидко Марко Асенсіо відіграв один гол, однак буквально за дві хвилини Лассе Шене забив неймовірний гол зі штрафного та поставив крапку у матчі.

За лічені хвилини до завершення матчу Начо заробив червону картку та покинув поле.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/8 фіналу, другий матч

5 березня

Реал Мадрид - Аякс  1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Зієх, 0:2 - 18 Нереш, 0:3 - 62 Тадич, 1:3 - 70 Асенсіо, 1:4 - 72 Шене.

Червона картка: 93 Начо

Нагадаємо, Моурінью готовий очолити Реал.

Також, Неймар зробив інтригуючу заяву про перехід в Реал

Джерело - Чемпіон.

#Аякс, #Реал, #Ліга чемпіонів
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