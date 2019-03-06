Неймовірний фінт Тадича визнали найкращим моментом дня Ліги чемпіонів

Фінт півзахисника Аякса Душана Тадича став найкращим моментом дня Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Тадич у матчі проти Аякса відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами.
Фантастичним вийшов другий гол у ворота мадридців.
😲 OUTRAGEOUS spin and assist from @AFCAjax star Dušan Tadić 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/hT7FPUpDfF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 5 березня 2019 р.
Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.
Джерело - Чемпіон.