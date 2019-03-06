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Неймовірний фінт Тадича визнали найкращим моментом дня Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:06 1161 0
Півзахисник Аякса Душан Тадич став одним із героїв матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Неймовірний фінт Тадича визнали найкращим моментом дня Ліги чемпіонів

Фінт півзахисника Аякса Душана Тадича став найкращим моментом дня Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Тадич у матчі проти Аякса відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами.

Фантастичним вийшов другий гол у ворота мадридців. 

Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.

Джерело - Чемпіон.

#Тадич, #Реал, #Аякс, #Ліга чемпіонів
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