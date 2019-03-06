Неймовірний фінт Тадича визнали найкращим моментом дня Ліги чемпіонів

Півзахисник Аякса Душан Тадич став одним із героїв матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Фінт півзахисника Аякса Душана Тадича став найкращим моментом дня Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Тадич у матчі проти Аякса відзначився забитим м'ячем та двома результативними передачами.

Фантастичним вийшов другий гол у ворота мадридців.

Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.

Джерело - Чемпіон.