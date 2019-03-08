Педро: Протистояння з Динамо ще не закінчено

Київське Динамо має шанс проявити себе у матчі-відповіді проти лондонського Челсі.

Таким чином прокоментував перемогу Челсі півзахисник Педро.

"Хороші відчуття. Я дуже радий командними діями сьогодні, і перемога була дуже важлива. Задоволений, що вдалося забити, але засмучений промахами, хоча головне - результат.

Попереду 90 хвилин у Києві. Буде важко. Протистояння ще не закінчено. Але сьогодні був хороший вечір для нас", - сказав іспанець.