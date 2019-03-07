Челсі розтрощив Динамо у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Кияни не створили сенсації

Київське Динамо програло лондонському Челсі у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Кияни мінімально поступалися після першого тайму. А в другому Челсі фактично поховав будь-які шанси на перемогу у двоматчевому протистоянні.

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Ліга Європи

1/8 фіналу, 1 матч

7 березня

Челсі — Динамо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Родрігес, 2:0 - 65 Вілліан, 3:0 - 90 Хадсон-Одой.

Челсі: Аррісабалага, Дзаппакоста, Крістенсен, Давід Луїс, Алонсо, Джорджиніо (Канте, 62), Барклі (Лофтус-Чик, 62), Ковачич, Вілліан (Хадсон-Одой, 78), Джіроуд, Педро

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський (Сідкле1, 71), Циганков, Русин (Гармаш, 66)

Попередження: Шепелєв 9, Буяльський 41,

Нагадаємо, Буяльський пропустить матч-відповідь проти Челсі.

Тим часом Ренн переграв Арсенал.

Джерело - Чемпіон.