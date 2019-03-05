Мій профіль

Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020

Вчора 20:15 1535 2
Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в основній сітці в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:33 234
Боруссія прийме Тоттенгем, Реал зіграє з Аяксом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:56 1057
Ліга чемпіонів. Боруссія Д - Тоттенгем: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 184
Відома телекомпанія хоче викупити права на трансляцію матчів Динамо та Шахтаря
Вчора 17:12 2803
Вернидуб став найкращим тренером 20 туру УПЛ
Вчора 13:44 546
Зоря розгромила Ворсклу, Шахтар ледь не втратив очки з Чорноморцем. Огляд 20 туру УПЛ
Вчора 13:07 565
Ляхова виборола бронзу Чемпіонату Європи
Вчора 12:37 512
Українка стала офіційним претендентом на пояс WWFC
Вчора 12:05 1679
Став відомий календар збірної України на 2019 рік
Вчора 11:37 1349
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:53 Футбол Шахтар близький до підписання екс-гравця Чорноморця 1087
08:42 Баскетбол Атланта з Ленем програла Маямі 415
08:33 Теніс Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в основній сітці в Індіан-Веллсі 234
08:07 Футбол Леганес із Кравцем мінімально здолав Леванте 631
07:56 Футбол Боруссія прийме Тоттенгем, Реал зіграє з Аяксом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1057
07:50 Блог В американському стилі. У матчі УХЛ сталася масована бійка 763
07:30 Баскетбол Найкрутіші данки, асисти та кросовери тижня НБА 419
07:10 Футбол Колишньму гравцеві Шахтаря вручать Золотого кабана 1385
06:50 Футбол Кравець допоміг Леганесу здобути перемогу над Леванте 860
06:48 Футбол Ліга чемпіонів. Боруссія Д - Тоттенгем: анонс і прогноз матчу 184
06:30 Футбол Смалійчук залишиться віце-президентом Карпат 569
06:10 Блог Болт буде плакати. Прискорення від гравців Зорі - Триндец 428
00:14 Футбол Хто такий Соломон і чому його не купив Манчестер Сіті 757
00:10 Баскетбол Лейкерс - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 1143
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 36609
4 Березня 2019
23:45 Легка атлетика Українські легкоатлети повернулися в Україну з Чемпіонату Європи 534
23:22 Футбол Соломон: Думав, що Марлос українець, адже він грає за вашу збірну 867
23:00 Теніс Козлова пробилася у фінал кваліфікації Індіан-Веллсу 731
22:27 Футбол Агент Бейла: Гарет заслуговує більшої поваги в Реалі 624
22:15 Футбол Болбой потролив Клоппа після матчу АПЛ 690
21:58 Футбол Левченко: Іншого рішення від Шевченка по Ракицькому і бути не могло 920
21:35 Футбол Кравець вийде в стартовому складі Леганеса на матч проти Леванте 736
21:23 Футбол Зінченко - в символічній збірній туру АПЛ 769
21:04 Блог Мессі продемонстрував новий трюк з пляшкою 1773 2
20:57 Футбол Соломон: Ніколи не тренувався на такому холоді, відчуття жахливі 813

Шахтар близький до підписання екс-гравця Чорноморця

Сьогодні 08:53 1087 0
Шахтар близький до підписання екс-гравця Чорноморця

Півзахисник Микита Татарков, який донедавна виступав у одеському Чорноморці, перебуває на перегляді в білоруському Шахтарі.

24-річний гравець взяв участь у чотирьох спарингах клубу з Солігорська. У всіх матчах команда здобула перемоги. Фінальним акордом перегляду українця став його гол, забитий у ворота чемпіона Фінляндії - ХІКа.

За даними джерела, своєю грою Татарков справив переконливе враження на тренерський штаб на чолі з Сергієм Ташуєвим. Тому підписання контракту — питання найближчого часу.

Відзначимо, у чемпіонаті України Микита Татарков провів 97 матчів, забив 4 м'ячі. До Чорноморця захищав кольори запорізького Металурга.

Нагадаємо, Чорноморець в останньому турі ледь не створив сенсацію у грі з Шахтарем.

Джерело - Sport.ua.

#Чемпіонат України, #Чемпіонат Білорусі, #Татарков, #Шахтар, #Шахтар С, #Чорноморець
Коментарі ()