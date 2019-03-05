Шахтар близький до підписання екс-гравця Чорноморця

Півзахисник Микита Татарков, який донедавна виступав у одеському Чорноморці, перебуває на перегляді в білоруському Шахтарі.

24-річний гравець взяв участь у чотирьох спарингах клубу з Солігорська. У всіх матчах команда здобула перемоги. Фінальним акордом перегляду українця став його гол, забитий у ворота чемпіона Фінляндії - ХІКа.

За даними джерела, своєю грою Татарков справив переконливе враження на тренерський штаб на чолі з Сергієм Ташуєвим. Тому підписання контракту — питання найближчого часу.

Відзначимо, у чемпіонаті України Микита Татарков провів 97 матчів, забив 4 м'ячі. До Чорноморця захищав кольори запорізького Металурга.

Нагадаємо, Чорноморець в останньому турі ледь не створив сенсацію у грі з Шахтарем.

Джерело - Sport.ua.