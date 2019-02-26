Дериземля запрошує на матч Десна — Динамо. ВІДЕО

Відомий у минулому український біатлоніст Андрій Дериземля знявся у ролику присвяченому мату Десна — Динамо.

Відео опублікувала прес-служба сіверян.

"П'ять днів до матчу. Вже наступної суботи на стадіоні імені Гагаріна Десна — Динамо Київ. Чернігів чи Київ? Фаворов чи Кендзьора? Безбородько чи Соль? Рябоконь чи Хацкевич?Підтримаємо разом команду з рідного міста в історичній боротьбі за єврокубки", - заявив спортсмен.